İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkisinde çıkan orman yangını, 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının çıkmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yangın nasıl başladı?

Yangın, 14 Temmuz günü saat 12.00 civarında Alaçatı Mahallesi'nde başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi. Orman, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, yangını saat 14.30’da kontrol altına almayı başardı.

3 kişi hayatını kaybetti

Yangın esnasında, alevlerin tehdit ettiği Ovacık Mahallesi'nde tahliye çalışmaları yapıldı. Vali Elban, tahliye sırasında 4 evde bulunan 8 kişiden 5'inin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini, ancak panikleyen 3 kişinin araziye kaçtığını ve maalesef bu kişilere ulaşılamadığını belirtti. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, 68 yaşındaki Mesut Coşkun, 38 yaşındaki Hilmi Coşkun ve 35 yaşındaki Mine Elmas'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

4 kişiye gözaltı kararı

Yangını çıkardıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Vali Elban, gözaltına alınan kişilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaparken kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığını açıkladı. Savcılık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin yangınla ilgili sorumlulukları araştırılıyor.

Vali Elban'dan açıklamalar

Vali Elban, yangının nitelikli orman alanında değil, basit çalılık ve makilik bir bölgede çıktığını belirtti. Havanın kuru olması ve rüzgarın şiddeti yangının hızlı yayılmasına neden oldu. Yangının büyük bir risk oluşturmadığını ifade eden Elban, bölgede başka yangınların da meydana geldiğini ve bunlarla mücadele edildiğini söyledi.