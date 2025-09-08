Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki il binası, parti genel merkezi tarafından kapatıldı ve resmileştirildi.

Parti genel merkezinden karar

CHP Genel Merkezi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvuruyla binanın kapatılmasını resmileştirdi. Böylece Sarıyer’deki mevcut CHP binası resmi olarak kullanım dışı bırakıldı.

Yeni adres belirlendi

Partiden yapılan açıklamada, olağanüstü kongreyle yeni il başkanı ve yönetimi seçilene kadar Özgür Çelik’in görevlerini sürdüreceği yeni adresin belirlendiği ve bu adresin İstanbul Valiliği ile Yargıtay’a bildirildiği belirtildi. Mevcut Sarıyer binası ise Genel Başkan Çalışma Ofisi olarak kullanılacak.