Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer’de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Parti yönetimi, binanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’daki çalışma ofisi olarak kullanılacağını açıkladı.

Karar, gün içinde yaşanan gergin gelişmelerin ardından geldi. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, polis ekipleri eşliğinde binaya girmiş, bu durum parti içerisinde kriz yaratmıştı.

CHP'DEN RESMİ AÇIKLAMA

CHP Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı almıştır.

Olağanüstü İstanbul İl Kongresi gerçekleştirilene kadar İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını sürdüreceği yeni il başkanlığı adresi, İstanbul Valiliği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına resmi olarak bildirilmiştir.”

GENEL BAŞKANIN ÇALIŞMA OFİSİ OLACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, alınan kararın detaylarını paylaştı. Çiftçi, mevcut binanın artık il başkanlığı merkezi olarak kullanılmayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da bulunan mevcut il başkanlığı binamız, Genel Başkanımız Özgür Özel’in İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiştir. İstanbul İl Başkanlığı’nın yeni adresi ise resmen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir.”

OLAĞANÜSTÜ KONGRE BEKLENİYOR

CHP’nin olağanüstü kongre hazırlıklarına hız verdiği, kongrede yeni İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin seçileceği öğrenildi.

Sarıyer’deki binanın ilerleyen süreçte nasıl kullanılacağına dair detaylı açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

CHP’nin bu hamlesi, Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından İstanbul örgütünde yaşanan gerginliğin daha da büyümesini önlemeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.