İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında, Sözcü TV'de yayınlanan "Başkent Kulisleri" programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı. 30 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan programda Özkan, cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler veya verilen sağlık hizmetleri üzerinden "siyasi suikastler olabileceği" yönünde ifadeler kullanmıştı.

Bu söylemler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da incelemeye alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma, Özkan'ın ifadelerinin toplumsal huzur ve güvenliğe zarar verip vermediğini incelemeyi amaçlıyor.