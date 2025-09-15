CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan ve 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, duruşmayı tedbirsiz olarak 24 Ekim günü saat 10:00’a erteledi.

Duruşma ve katılımcılar

Beşinci duruşmaya CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruşmayı Genel Merkez’den takip ederken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinde, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise Sarıyer’deki eski il binasında davayı izledi.

Davayı açan tarafın talepleri

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Ürege, kurultayların kamu düzenine aykırı olduğunu ve mutlak butlanla hükümsüz sayılması gerektiğini savundu. Ürege, kurultayda Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırıldığını iddia etti. Ayrıca eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye kayyum olarak atanmasını talep etti.

CHP avukatlarının savunması

CHP avukatlarından Çağlar Çağlayan ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına atıfta bulunarak, kongrelerin ve partinin faaliyetlerinin denetlenmesi ile kurultay iptali konusunun YSK’nın görev alanına girdiğini belirtti. Ayrıca davayı açan Lütfü Savaş’ın dava tarihi itibarıyla üyelik haklarından faydalanamayacağını ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmediğini vurguladı.

Delegelerin talepleri

Davayı açan delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, mahkemeden, 22. Kurultay sürecinin durdurulmasını ve davanın sonucunun güvenceye alınmasını talep etti.

Davanın geçmişi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, ayrı ayrı açılan iptal davaları 14 Şubat’ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti. Mahkeme, önceki celselerde ceza yargılamasına konu görevsizlik itirazlarının sonuçlanmasını bekleyerek duruşmaları 8 Eylül ve 15 Eylül’e ertelemişti.