İzmir sağlık turizminde dünya ile buluşuyor

Tarih verildi: Kademeli emeklilik için kritik açıklama

Çiğli'de yeni köprü için ikinci ihale süreci başladı

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Parti içi dengeleri etkileyecek olağanüstü kurultayda, genel başkan adayları ve parti yönetimi üzerine yapılacak seçimler kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesine ilişkin başvurunun reddedildiğini duyurdu. Böylece kurultayın yapılmasının önünde bir engel kalmadı.

AK Partili Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur neden gözaltına alındı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı iptal edilmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı. CHP’nin olağanüstü kurultayı 21 Eylül Pazar günü Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

