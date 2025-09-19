Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı iptal edilmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı. CHP’nin olağanüstü kurultayı 21 Eylül Pazar günü Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
YSK itirazı reddetti
YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesine ilişkin başvurunun reddedildiğini duyurdu. Böylece kurultayın yapılmasının önünde bir engel kalmadı.
Kurultay 21 Eylül’de Ankara’da
CHP’nin olağanüstü kurultayı 21 Eylül Pazar günü Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Kurultayda parti yönetimine ilişkin kritik kararların alınması bekleniyor.
Kurultay gündemi
Parti içi dengeleri etkileyecek olağanüstü kurultayda, genel başkan adayları ve parti yönetimi üzerine yapılacak seçimler kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.