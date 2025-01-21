İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten’in gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit içerikli sözleri üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medyada benzer paylaşımlar yapan Üreten’in gözaltına alındığı belirtildi.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle, ‘Tehdit’ ve ‘Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, Twitter ve benzer platformlarda aynı içerikte paylaşım yapan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alınmıştır."