İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili olarak resen soruşturma başlatmıştı. Aydın’ın adliyedeki işlemleri tamamlandı ve Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında Aydın'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Aydın’a, en yakın karakola imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Aydın, savcılıkta verdiği ifadede, paylaştığı içeriğin suç teşkil ettiğini düşünmediğini belirtti. Aydın, video içeriğinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmaları ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan haberlerden oluştuğunu ifade etti. Ayrıca, suçlamaları kabul etmediğini vurguladı.

Aydın, işlemlerinin ardından Çağlayan Meydanı’nda yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantılarında söylediği sözlerin, partinin kurumsal hesabından paylaşılması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öne sürdü.

Avukatı gözaltı işlemini eleştirdi

Cem Aydın’ın avukatı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici, gözaltı kararı olmadan sabah saatlerinde 8 polisle müvekkilinin evine geldiğini ve adliyeye götürüldüğünü belirtti. Ayrıca, Binici, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in daha önce Bakan Yardımcısı görevinde bulunması nedeniyle siyasi kimliği olduğunu savcılığa ilettiklerini aktardı.

Soruşturmanın detayları

Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.