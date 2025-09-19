Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) pazar günü gerçekleştireceği 22. Olağanüstü Kurultay’ın iptali yönünde yapılan başvuruyu bugün karara bağladı. YSK, başvuruyu reddetti ve kurultayın planlandığı gibi 21 Eylül Pazar günü yapılmasına hükmetti.

Başvuru süreci

CHP’li bir delege, kurultayın iptali talebiyle önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. İlçe kurulunun talebi reddetmesi üzerine delege bu kararı Ankara İl Seçim Kurulu’na taşıdı. Ancak il seçim kurulu da “ilçe kurulunun kararının kesin olduğu” gerekçesiyle itirazı sonuçsuz bıraktı. Bunun üzerine konu, “tam kanunsuzluk” iddiasıyla YSK gündemine taşındı. YSK, bugün 15.30’da yaptığı toplantıda itirazı reddetti.

Özgür Özel tek aday

Parti içi gündemin en önemli başlığı olan kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tek aday olarak delegelerin karşısına çıkacak. İki günden az bir süre kalan olağanüstü kurultayda, Özel’in Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi. Ayrıca seçimlerin blok liste yöntemiyle yapılması önerilecek.