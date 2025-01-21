Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Bolu'daki yangın faciasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yangının nedeninin araştırıldığını ve olayla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yangında hayatını kaybeden 66 kişinin ardından derin bir üzüntü yaşandığını vurgulayan Erdoğan, facianın sorumlularının hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, yangının araştırılması kapsamında soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve yangınla ilgili uzman bilirkişilerle çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ayrıca, Bolu'daki facia nedeniyle 25 Ocak Çarşamba günü itibarıyla bir günlük milli yas ilan edileceğini duyurdu. Başkan Erdoğan, bu süreçte yaşanan acıyı tüm Türkiye olarak derinden paylaştıklarını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

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