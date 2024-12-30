Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye ve Filistin’deki son gelişmeleri, bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırdı.

İki lider gerçekleştirdikleri görüşmede, Suriye ve Filistin'deki gelişmeleri de ele aldı. Erdoğan, PKK/YPG örgütünün Suriye’deki Kürtlerin temsilcisi olarak görülmesini kabul etmediklerini vurguladı.

Suriye'de birlik ve barış vurgusu

Erdoğan Suriye’nin farklı etnik ve dini gruplarının bir arada sulh içinde yaşamalarının sağlanmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin, Suriye’deki toprak bütünlüğüne saygı göstererek, ülkenin barış ve istikrarını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin Suriye’de faaliyet gösteren PKK/YPG örgütünün, bölgedeki Kürtlerin temsilcisi olarak kabul edilmesini hiçbir koşulda kabul etmediğini vurguladı.

Filistin konusuna özel vurgular

Erdoğan, Filistin'deki son durumu da masaya yatırdı. Filistin halkının haklarının korunması ve adil bir çözüm için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini yineleyerek, bu konuda her türlü uluslararası platformda Filistin’in haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Bölgesel ve küresel işbirliği

İki liderin görüşmesinde, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve küresel meselelerde ortak hareket edilmesi gerektiği de vurgulandı. Özellikle enerji, ticaret ve güvenlik alanlarında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiği ifade edildi.