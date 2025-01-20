Son dakika gelişmesine göre, DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile ikinci bir görüşme gerçekleştirmek üzere bugün Adalet Bakanlığı’na resmi başvurusunu sundu. Heyette kimlerin yer aldığına dair bilgi verilmezken, parti yetkilileri kısa süre içinde yanıt beklediklerini açıkladı.

Partiden dün yapılan açıklamada, bu görüşmenin demokratik çözüm süreçleriyle ilgili olduğunu vurgulayan ifadeler yer almıştı. Ancak başvurunun kabul edilip edilmeyeceği ve hükümetin bu talebe nasıl yanıt vereceği henüz netlik kazanmadı.

Önceki görüşme gündemi hatırlatıldı

Heyet, Abdullah Öcalan ile daha önce yapılan görüşmelerde çözüm süreci kapsamında birtakım konuların ele alındığını ifade etmişti. Bu yeni girişimin ne amaçla yapıldığı ve kamuoyuna ne şekilde yansıyacağı merakla bekleniyor.

Görüşme talebi, siyasi arenada farklı tepkilerle karşılanırken, konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.