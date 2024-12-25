Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Devlet Memurları Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifi kabul etti. Yapılan düzenlemeler, kamu personel rejiminde önemli yenilikler içeriyor. İşte yeni kanun teklifinin detayları:
Teklifin getirdiği değişiklikler neler?
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Disiplin Cezası Almayanlara İlave Kademe Hakkı
- Sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçenler, 8 yıl boyunca disiplin cezası almamaları durumunda ilave bir kademe hakkından yararlanabilecek.
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Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Süreci
- Uzman yardımcılığına atanan ve yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adayların sınavları, en geç 6 ay içinde gerçekleştirilecek.
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Memur Eşlere Aylıksız İzin Hakkı
- Uluslararası kuruluşlarda ya da kamu sermayeli kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların memur eşlerine, 10 yıla kadar aylıksız izin hakkı tanınacak.
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Devlet Denetleme Kurulu Yetkileri
- Devlet Denetleme Kurulu, vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bunların ortaklıkları ile iştiraklerinde idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yetkisi
- Bakanlık, döner sermaye işletmesi kurma yetkisi elde edecek.
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Deprem Bölgesi Düzenlemeleri
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mükelleflerin mücbir sebep hallerini, 1 Aralık 2024’ten itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen sürelerle bir yıla kadar uzatabilecek.
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Engellilere Araç Alım İstisnası
- Malul ve engellilerin araç alımlarındaki vergi istisnasına tabi olacak araçlar, yerli katkı oranı, motor hacmi, emisyon türü ve değerine göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
Genel Kurul, bu düzenlemenin ardından 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesine ve aile hekimliği sistemine yönelik düzenlemeleri içeren teklifin görüşmelerine başlayacak.