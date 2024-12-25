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Genel Kurul, bu düzenlemenin ardından 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesine ve aile hekimliği sistemine yönelik düzenlemeleri içeren teklifin görüşmelerine başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yetkisi

Resmi Gazete'de yayımlandı | Otomotivde "6 ay 6 bin km" kuralı uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı | Otomotivde "6 ay 6 bin km" kuralı uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM ) Genel Kurulu, Devlet Memurları Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif i kabul etti. Yapılan düzenlemeler, kamu personel rejiminde önemli yenilikler içeriyor. İşte yeni kanun teklifinin detayları:

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