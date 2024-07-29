Bugün öğle saatlerinde DİSK Genel-İş Sendikası'nın Ege Bölge Temsilciliği binasında çıkan yangın, ciddi bir paniğe neden oldu. Yangının elektrik kontağında meydana gelen bir arıza sonucu ortaya çıktığı tespit edilirken, olayda kayıp yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

Yangının sebebi elektrik arızası

DİSK Genel-İş Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, yangının çıkış nedeninin elektrik kontağındaki bir arıza olduğunu belirtti. Sarı, "Yangın elektrik iletişiminden kaynaklandı. İlk bilgileri aldık ve itfaiye ekiplerinin parçalarını kontrol ettik. Ancak ürünün ayrıntılı nedenini belirlemek için itfaiye raporunu bekliyoruz" diye konuştu. Ayrıca yangın sırasında bir çalışanının duman nedeniyle zehirlendiği bildiren Sarı, “Bir arkadaşımız duman nedeniyle zehirlendi. İlk müdahale ambulansta yapıldı ve şuan durumu stabil. Sağlık durumu hakkında herhangi bir endişe bulunmamakta,” dedi.

Alevler kontrol altına alındı

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri duman tahliyesine başladı. Yangının neden olduğu dumanın etkilerini en aza indirmek amacıyla yapılan tahliye işlemleri, bina içerisindeki havanın temizlenmesini sağladı.

"Kurumsal olarak dava açmayı planlıyoruz"

Yangının çıkış nedeni olarak elektrik kontağı belirlenmiş olmasına rağmen, Disk Genel-İş Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, olası bir kurumsal sorumluluk durumunda hukuki adımlar atabileceklerini ifade etti. Sarı, “Eğer yangının temel nedeni GEDİZ’in (İzmir Elektrik Dağıtım AŞ) ihmali ise, kurumsal olarak dava açmayı planlıyoruz. Şu an itfaiye raporunu bekliyoruz ve sonucuna göre gerekli adımları atacağız,” şeklinde konuştu.

Yangının ardından binada maddi hasarın boyutlarıyla ilgili detaylı bir inceleme yapılacağı belirtildi. İlk belirlemelere göre, binanın çeşitli bölümlerinde ciddi hasar meydana geldiği, onarım ve yeniden yapılandırma sürecine başlanacağı ifade edildi. Sendika yetkilileri, bu sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması ve faaliyetlerin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.