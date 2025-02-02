Türkiye, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne sayılı günler kala, Ege Denizi'nde peş peşe gelen sarsıntılarla tekrar büyük bir şok yaşadı. Ege Denizi, 5 dakika arayla 4,5 ve 4,4 büyüklüğündeki iki depremle sallandı.

AFAD'ın açıklamaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerin saat 20.41 ve 20.45’te meydana geldiğini duyurdu. İlk deprem 4,5 büyüklüğünde ve 10,45 kilometre derinliğindeyken, ikinci deprem ise 4,4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

4,3 büyüklüğünde bir deprem daha!

Saat 21.25’te, merkez üssü yine Ege Denizi olan ve 4,3 büyüklüğündeki bir başka deprem daha kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.