Ege Denizi'nde saat 12:29'da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde alınan bilgiye göre deprem yaklaşık 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan 'deprem fırtınası' açıklaması

Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığını belirten Aydın AFAD İl Müdürlüğü, sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması için vatandaşları uyardı.

Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında Ege Denizi'nde meydana gelen depremler ile ilgili Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) açıklama yapıldı. 28 Ocak tarihinden bu yana deprem fırtınası şeklinde gerçekleşen depremlerin sayısı 400'ün üzerine çıkarken, kaydedilen en büyük depremin 4.8 olduğu açıklandı.