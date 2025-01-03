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Sıfır ve ikinci el otomobil tescil ücretlerine zam: İşte yeni ücretler

Öte yandan saatler önce de Ege Denizi​'nde deprem meydana geldi. Depremin Muğla Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Depremin derinliğinin 6.01 km olduğu ifade edildi.

Son dakika haberine göre, Ege Denizi 'nde 3.0 büyüklüğünde 3.0 büyüklüğünde deprem ​ meydana geldi. Saat 07.56'da yaşanan sarsıntının derinliği 15.4 olarak kaydedildi.

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