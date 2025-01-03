Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde 3.0 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Saat 07.56'da yaşanan sarsıntının derinliği 15.4 olarak kaydedildi. 

Saatler önce de sallandı 

Öte yandan saatler önce de Ege Denizi​'nde deprem meydana geldi.  Depremin Muğla Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Depremin derinliğinin 6.01 km olduğu ifade edildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ