Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.56'da yaşanan sarsıntının derinliği 15.4 olarak kaydedildi.
Saatler önce de sallandı
Öte yandan saatler önce de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremin Muğla Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Depremin derinliğinin 6.01 km olduğu ifade edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 3, 2025
EGE DENIZI https://t.co/oQSVfCceoQ
03.01.2025, 07:56:42 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 15.4 km#Kandilli
Kaynak: HABER MERKEZİ