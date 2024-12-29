Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 29 Aralık 2024 tarihinde saat 11:02’de kaydedildi.

AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenirken, sarsıntı Muğla’nın Datça ilçesine 172.77 kilometre mesafede gerçekleşti. Depremin yerin 6.75 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.

Deprem, çevre illerde hafif şekilde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgedeki durumu yakından takip ediyor.

AFAD, vatandaşlara olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunurken, resmi duyuruların takip edilmesini önerdi.