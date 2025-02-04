Ege Denizi'nde son günlerde art arda meydana gelen depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, 4 Şubat 2025 tarihinde saat 05.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 1-3 Şubat tarihleri arasında en küçüğü 1.3, en büyüğü 4.8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı kaydedildi.

Yunanistan'ın turistik adası Santorini'de de yoğun sismik aktiviteler gözlemleniyor. Son bir hafta içinde 550'den fazla deprem kaydedildi ve bu durum adada paniğe yol açtı. Yetkililer, okulları kapatarak sakinleri tedbirli olmaya çağırdı.

Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin devam edebileceğini belirterek, vatandaşların resmi kaynaklardan gelen bilgilere dikkat etmelerini ve olası artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor.