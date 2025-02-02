Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 2 Şubat 2025 tarihinde saat 10:22'de Ege Denizi'nde, Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171 kilometre açığında 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü, Aniye Adası (İos) çevresi olarak belirlendi. Yerin 6,64 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının, çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi.

Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşları resmi açıklamaları izlemeye davet ediyor.

Depremin ardından artçı sarsıntıların olabileceği ihtimaline karşı, bölgedeki vatandaşların tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önem arz ediyor.