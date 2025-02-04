Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 10:42'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssü 36.48944° N enlemi ve 25.23694° E boylamında yer aldı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedildi.