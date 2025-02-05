İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla iddianame hazırladı. Başsavcı Akın Gürlek'in "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin detayları

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun katıldığı bir panelde Başsavcı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, Gürlek’in geçmişte ağır ceza mahkemesi başkanlığı, sulh ceza hâkimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu vurgulanırken, çeşitli terör örgütleri tarafından hedef alındığı ifade edildi.

İmamoğlu'nun panelde yaptığı konuşmada, Gürlek'e yönelik suç unsuru içeren ifadeler kullandığının tespit edildiği ve bu nedenle hakkında "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasının yöneltildiği aktarıldı.

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar ne?

İddianamede, İmamoğlu’nun kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarla yargı mensupları üzerinde baskı kurmaya çalıştığı ve mensubu olduğu parti lehine etki oluşturmayı amaçladığı öne sürüldü.

Ayrıca, İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapan bir kişiyi tek bilirkişi gibi göstererek hedef aldığı ve bu eylemin "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

Siyasi yasak talebi isteniyor

İddianamede, İmamoğlu’nun Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca hapis cezasına çarptırılması durumunda kamu görevlerinden de yasaklanması talep edildi. Bu durum, İmamoğlu’nun belediye başkanlığı görevini sürdüremeyeceği anlamına geliyor.

İddianamenin kabul edilmesi halinde Ekrem İmamoğlu, ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.