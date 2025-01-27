İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda sürekli olarak aynı bilirkişinin görev aldığını açıkladı. Bu bilirkişinin ismini işaret eden İmamoğlu, söz konusu kişinin usulsüz raporlar hazırladığını ve bu raporların yargı tarafından kabul edildiğini ifade etti.

Bilirkişi hedef gösterildi, soruşturma başlatıldı

İmamoğlu’nun kürsüden yaptığı açıklamanın ardından, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı harekete geçerek, Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

İmamoğlu ne demişti?

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 2015 yılında yapılan bir ihale nedeniyle hala devam eden davaya değinerek, "Bu dava 7 yıl hapis ve siyasi yasakla yargılanmama neden oldu. 2020’de Danıştay karar verdi, benim sorumluluğum yok dedi ama buna rağmen dava açıldı. Danıştay kararında beş üyenin imzası vardı. Bu davada, bir bilirkişiye rapor hazırlatıldı. O sıradışı bilirkişi, beş üyenin kanaatini hiçe sayarak, savcıya ‘İmamoğlu’na rapor sunulmuş, ama o hiçbir şey yapmamış’ dedi. Oysa böyle bir rapor yok." şeklinde açıklama yaptı.

"Satılmış Büyükcanayakın adını unutmayın"

İmamoğlu, söz konusu bilirkişinin ismini belirterek, "Danıştay’da imzası olan raporda, ‘Ekrem İmamoğlu’nun sorumluluğu yoktur, kurumunu iyi yönetmiştir’ denmişti. Ama bu Satılmış Büyükcanayakın isimli bilirkişi, bu rapora karşı rapor hazırladı. Satılmış Büyükcanayakın ile ilgili her soruşturma, her dava hep bizimle alakalı. Bu kişi İETT hakkında da asılsız raporlar hazırladı. Hem de çok hızlı bir şekilde," diyerek, bu ismi unutmamaları gerektiğini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu, ayrıca Satılmış Büyükcanayakın'ın hazırladığı raporlarda yanlış tespitlerde bulunduğuna ve Danıştay denetçileri tarafından yapılan bu tespitlerin hatalı olduğuna dair yazılar gönderildiğine dikkat çekti.