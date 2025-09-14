Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bugün saat 13:19’da 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, sarsıntının derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin Özellikleri

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, merkez üssü Sivrice olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddeti 3,4 olarak ölçülen sarsıntıda, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Vatandaşlara Uyarı

Yerel yetkililer ve AFAD ekipleri, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunmasını öneriyor. Vatandaşlar, özellikle eski ve hasar görmüş binalarda dikkatli hareket etmeleri konusunda uyarılıyor.

Deprem Bölgesi

Elazığ, jeolojik yapısı itibarıyla aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Sivrice ilçesi ve çevresi, geçmiş yıllarda yaşanan depremlerle bilinen bir bölge olarak dikkat çekiyor.

AFAD’dan Açıklama

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, sarsıntının büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi vererek, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın gelmediğini duyurdu. Yetkililer, halkın resmi kaynaklardan gelen bilgileri takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.