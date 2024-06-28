Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken dahil olmak üzere çeşitli abone grupları için elektrik tarifelerinde yüzde 38'e varan zam yaptı. Yeni tarifeler, 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Zam oranları ve yeni tarifeler

EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre, mesken abone grubu için elektrik tarifelerinde yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldı. Bu zamlarla birlikte, 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 207,23 TL'ye yükseldi.

EPDK'nın açıklaması

EPDK'nın yaptığı açıklamada, enerji üretim maliyetlerindeki artışın zam kararında etkili olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapılmıştır."