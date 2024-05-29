İstanbul'da düzenlenen Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı panelinde konuşan Mehmet Şimşek, enflasyonun tek haneye indirilmesinin önemini vurgulayarak, bu sürecin zaman ve sabır gerektirdiğini belirtti. Bakan Şimşek, "İlk yılımızı geçiş dönemi olarak tanımladık ve bu ay itibarıyla geçiş dönemi sona eriyor" dedi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

Enflasyon, Türkiye'nin öncelikli sorunu; fiyat istikrarı en önemli hedefimiz.

Tek haneli enflasyona inmek ciddi bir mücadele gerektiriyor; zaman, kararlılık ve sabır önemli.

Geçiş dönemi artık sona eriyor, şu anda dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz.

Merkez Bankası gerekli adımları atıyor ve sonuç alacağımıza inanıyorum.

Likidite konusunda gerektiğinde Hazine ve Maliye olarak devreye gireceğiz.

Piyasalarla hedeflerimiz arasında uyum sağlanması için ilave adımlar atılabilir.