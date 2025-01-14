Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençler için başlatılan sıfır faizli 150 bin TL kredi projesine dair önemli bilgiler verdi. Bakan Göktaş, projenin yalnızca e-Devlet üzerinden başvurulabileceğini ve başvuruların büyük bir hızla geldiğini vurguladı. İlk 4 saatte 4 bin 311 başvuru alındığını belirten Bakan, gençlerin bu destekten faydalanabilmesi için başvuruların hızlı şekilde tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı bu yeni proje, gençlerin evlilik masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla sıfır faizli krediler sunuyor. Başvurular, sadece 4 saatlik bir süre zarfında yoğun bir ilgi görerek 4 bin 311'e ulaşmış durumda. Bakan Göktaş, başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi şartların geçerli olacağı konusunda vatandaşları bilgilendirirken, gençlerin bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğine dikkat çekti.

Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle kolayca yapılabiliyor. Projeye başvuru yapmak isteyenlerin, gerekli evraklarla başvurularını hızlıca tamamlamaları gerekmektedir.

Esnek çalışma modeli geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere sağlanan bu desteğin yanı sıra, esnek çalışma modelinin de gündemde olduğunu açıkladı. Göktaş, esnek çalışma modeliyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Esnek çalışmanın, özellikle çalışan anneler, üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller için büyük bir avantaj sağlaması bekleniyor.

Esnek çalışma modeli, işyerinde daha fazla esneklik sunarak çalışanların iş ve özel yaşam dengelerini kurmalarını amaçlıyor. Bu sistemin detayları, çalışma saatlerinin ve lokasyonlarının daha esnek bir şekilde düzenlenmesini öngörüyor.