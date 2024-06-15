İstanbul Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bir son dakika gelişmesi yaşandı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un yaptığı açıklamaya göre,"ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." dedi.

Tutuklama gerçekleşti

Bakan Tunç bir diğer paylaşımında ise, "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.