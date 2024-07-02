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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ise Murat Kurum yeniden atandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , istifa etti ve yerine Kemal Memişoğlu atandı. Fahrettin Koca'nın istifası sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından Kemal Memişoğlu'nun Sağlık Bakanlığı görevine atanması kararı alındı.

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