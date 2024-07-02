Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, istifa etti ve yerine Kemal Memişoğlu atandı. Fahrettin Koca'nın istifası sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından Kemal Memişoğlu'nun Sağlık Bakanlığı görevine atanması kararı alındı.

Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı Oldu

Sağlık Bakanlığı görevine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. 

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Murat Kurum Yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ise Murat Kurum yeniden atandı.

Editör: Nurican ALBAYRAK