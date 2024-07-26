Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, 26 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, faiz indiriminin şu anda gündemde olmadığını vurguladı. Akçay, mevcut ekonomik koşullar ve enflasyon göstergeleri nedeniyle faiz indirimi kararının ertelendiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, faiz indirimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akçay, mevcut koşulların faiz indirimi için uygun olmadığını ifade ederek, "Türkiye'deki mevcut koşulların birinci durumda daha yüksek bir risk yaratması nedeniyle faiz indirimi şu anda gündemimizde değil" dedi.

Enflasyon ve faiz indirimine ilişkin açıklamalar

Akçay, enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve diğer ekonomik göstergeler bu iyileşmeyi desteklemeden faiz indiriminin düşünülmeyeceğini belirtti. "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanmadan, para politikasında gevşeme döngüsünün değerlendirilmesi mümkün olmayacak," diyen Akçay, merkez bankalarının ihtiyatlı kalmayı tercih ettiğini ve erken bir faiz indiriminin enflasyon risklerini artırabileceğini vurguladı.

Piyasa beklentileri ve Merkez Bankası'nın stratejisi

Reuters anketine göre, piyasalar TCMB'nin 2024 yılının son çeyreğinde 500 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ancak Akçay’ın açıklamaları, bu beklentilerin öteleneceğini gösteriyor. Akçay, "Faiz indirimi başladığında para politikasındaki sıkı duruşun korunacağına dair sinyaller verilecek" dedi.

Enflasyon beklentileri ve kredi kısıtları

Akçay, enflasyon beklentilerinin yakından takip edildiğini ve hanehalkının manşet enflasyonda belirgin bir düşüş eğilimi görmeden karamsar kaldığını belirtti. Temmuz ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşebileceğini söyleyen Akçay, mevcut rezerv ve TL mevduat talebinin kur korumalı mevduat çıkışını hızlandırdığını belirtti.

Ayrıca, TCMB'nin günlük olarak bir koridor politikası uygulamadığını ve kredi kısıtlarının para politikasındaki sıkı duruşun bir parçası olarak aşırı kredi büyümesine karşı sigorta işlevi gördüğünü ifade etti.

Sonuç ve gelecek beklentileri

TCMB'nin mevcut duruşunun, faiz indirimi beklentilerinin öteleyebileceğini gösterdiğini belirten ekonomistler, enflasyonun önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini ve Merkez Bankası'nın stratejisinin piyasalara nasıl yansıyacağını takip etmeye devam edecekler.