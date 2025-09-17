ABD Merkez Bankası (Fed), gösterge faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirdi. İşte Fed'in aldığı faiz kararının detayları.

Fed, faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirdi. Bu karar, Fed'in hedeflerini desteklemek ve ekonomik risklerin dengesini göz önünde bulundurmak amacıyla alındı.

Fed'in yaptığı açıklamada, söz konusu kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu'na atanan Stephen Miran, 50 baz puanlık faiz indiriminden yana olmuş ve karşı oy kullanmıştır.

Açıklamada, yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetteki büyümenin ılımlı hale geldiği, istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının bir miktar arttığı ancak yine de düşük kaldığı ifade edilmiştir. Ayrıca, enflasyonun hızlandığı ve yüksek kalmaya devam ettiği belirtilmiştir.

Fed, ekonomik görünümdeki belirsizliklerin yüksek seyrini koruduğunu ve iş gücü piyasasında aşağı yönlü risklerin arttığını vurgulamıştır. Bu bağlamda, Fed'in politika faizinde yapacağı ek ayarlamalar, gelen veriler ve gelişen ekonomik görünüm doğrultusunda değerlendirilecektir.

Fed’den en son Aralık 2024'te indirim gelmişti

Fed, en son Aralık 2024’te faiz indirimine gitmişti. Eylül 2024’te ise enflasyondaki ilerlemeyle birlikte 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti. Kasım ve Aralık 2024’te de 25'er baz puanlık faiz indirimleri yapılmıştı.

Son açıklanan veriler, tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) Ağustos ayında aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 2,9 arttığını ortaya koydu. Ayrıca, ABD'deki tarım dışı istihdam artışı Ağustos ayında 22 bin kişiyle beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı ise yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e yükseldi.