Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Chobani Stadyumu’ndaki mücadelede sarı-lacivertlilerin gollerini Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde iki maç aradan sonra 3 puana ulaştı.

İlk yarı golsüz geçti

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, Talisca ve En Nesyri ile gol aradı. Antalyaspor ise bulduğu kontra ataklarla tehlike yarattı. İlk yarıda iki takım da fırsatları değerlendiremeyince devre 0-0 sona erdi.

Talisca penaltıyla perdeyi açtı

dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, kaleci Julian’ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

Szymanski farkı ikiye çıkardı

Maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Sebastian Szymanski, ceza sahasında buluştuğu topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Fenerbahçe puanını 12 yaptı

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle 12 puana yükseldi. Antalyaspor ise 10 puanda kaldı. Fenerbahçe’nin iki maçlık galibiyet hasreti de böylece sona ermiş oldu.

Maçın Öne Çıkan Anları

dakikada Nene ceza sahasında düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi.

dakikada Talisca penaltıdan skoru 1-0 yaptı.

90+2. dakikada Szymanski'nin golüyle fark ikiye çıktı.

Antalyaspor’un ataklarında Ederson ve Oosterwolde kritik müdahaleler yaptı.