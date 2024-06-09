Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olduğu Ülker Stadı'ndaki seçim saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'de sona erdi. 46 bin 410 üyeden 27 bin civarı üye oy kullanırken, oy sayımı sona erdi ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu.

Ali Koç, Fenerbahçe'nin seçimli genel kurulunda rakibi Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak yeniden başkan seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan kongrede toplam 47 sandıkta oy kullanıldı ve Ali Koç, 3 yıl daha sarı-lacivertli kulübü yönetmeye hak kazandı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım kürsüye birlikte geldiler.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada "Sevgili Fenerbahçeliler, bugün kulübümüze yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları da bu harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. İyi ki Fenerbahçeliyiz" cümlelerini kullandı.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi yer alıyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç.