İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Akçay Caddesi üzerindeki Merkez istikameti yönünde bulunan alt geçitte bir araç arızalandı. Yetkililer, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aracı yol dışına çekme çalışması başlattı.
Trafik yoğunluğu Sarnıç Kavşağı’na kadar ulaşıyor
Arıza nedeniyle, Akçay Caddesi üzerinde geriye doğru bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Yoğunluğun sonu Sarnıç Kavşağı mevkiine kadar uzandığı belirtiliyor.
Yol kullanıcılarına uyarı
Akçay Caddesi'ni kullanacak yolcuların, alternatif güzergahlar üzerinden seyahat etmeleri tavsiye ediliyor. Çalışmaların devam ettiği ve trafik akışının düzenlenmeye çalışıldığı bilgisi verildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ