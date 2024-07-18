İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gaziemir ilçesine bağlı Dokuzeylül Mahallesi ile Buca ilçesi sınırında, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekip Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Sarnıç Piknik Alanına yaklaşan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.