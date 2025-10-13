İsrail medyası, ilk grubun sabah saat 08.00’de Netzarım Koridoru üzerinden teslim edileceğini duyurmuştu. Gelen son dakika bilgilerine göre Hamas, 7 İsrailli rehineyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) teslim etti. İkinci grubun saat 10.00’da Han Yunus bölgesinde serbest bırakılması planlanıyor.

Rehine teslimi başladı

Gazze Şeridi’nde haftalardır süren yoğun müzakerelerin ardından ateşkesle birlikte ilk somut adım atıldı. Hamas, elindeki İsrailli rehineleri teslim etmeye başladı. Kızılhaç ekipleri, sabah erken saatlerde oluşturulan ilk rehine toplama noktasına doğru hareket etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Rehine takası operasyonu için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı” denildi.

20 İsrailli serbest bırakılacak

Hamas, Mısır ve Katar arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler kapsamında yapılan anlaşma gereği bugün toplam 20 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı. Hamas tarafından yayımlanan resmi listeye göre bugün kurtarılacak kişilerin isimleri şöyle:

• Elkana Bohbot

• Matan Angrest

• Avinatan Or

• Yosef-Haim Ohana

• Alon Ohel

• Evyatar David

• Guy Gilboa-Dalal

• Rom Braslavski

• Gali Berman

• Ziv Berman

• Eitan Mor

• Segev Kalfon

• Nimrod Cohen

• Maxim Herkin

• Eitan Horn

• Matan Zangauker

• Bar Kupershtein

• David Cunio

• Ariel Cunio

• Omri Miran

İlk grubun saat 08.00 itibarıyla Netzarım Koridoru’ndan, ikinci grubun ise saat 10.00’da Han Yunus üzerinden teslim edileceği bildirildi.

1996 Filistinli serbest bırakıldı

Rehine takası kapsamında İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 1996 Filistinli de serbest bırakıldı. Filistinli mahkûmların büyük kısmının Ofer Askeri Hapishanesi’nden tahliye edilerek Gazze’ye gönderildiği aktarıldı.

Tüm süreç, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin gözetiminde gerçekleşiyor. Mısır ve Katar’ın diplomatik arabuluculuğunda yürüyen anlaşmanın, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin önünü açabileceği değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de plana destek veriyor.

Anlaşmanın ilk aşamasında hem rehinelerin serbest bırakılması hem de insani yardımların bölgeye girişinin hızlandırılması hedefleniyor. Gazze’deki takas sürecinin sorunsuz ilerlemesi halinde önümüzdeki günlerde yeni aşamalara geçilmesi bekleniyor.