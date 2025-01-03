İzmir'in Halide Edib Adıvar Caddesi üzerinde, Üçyol istikametine doğru önemli bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alınarak, kazaya karışan araçların yol dışına çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kazanın ardından, Halide Edib Adıvar Caddesi üzerinde geriye doğru trafik yoğunluğu oluştu. Bu güzergahı kullanacak yol kullanıcılarının alternatif yolları tercih etmeleri veya belirtilen bölgedeki yoğunluğa dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Yol kullanıcılarının dikkatine

Kazanın etkilerini azaltmak için çalışmalar sürerken, yol kullanıcılarının belirtilen güzergah üzerinde dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önem taşıyor.