Hatay’ın Karlısu bölgesinde bu akşam saat 22:19’da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 8.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bir yandan Ege Denizi'nde devam eden sarsıntılar da dikkat çekerken, Hatay'daki deprem çevre illerde de hissedildi. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediği bildirildi. Depremin etkisi, özellikle kısa süreliğine halk arasında paniğe yol açtı. Yetkililer, depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik konusunda halkı bilgilendirmeye devam ediyor.