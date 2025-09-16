Amerikalı aktör ve yönetmen Robert Redford, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. New York Times’ın aktardığı bilgilere göre Redford, Utah’taki evinde sabaha karşı uykusunda vefat etti.

Sinemanın unutulmaz isimleri arasında yer alan Redford, hem oyunculuk hem de yönetmenlik kariyerinde sayısız başarıya imza atmış, “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, “All the President’s Men” ve “The Sting” gibi filmlerle hafızalara kazınmıştı. 1980’de çektiği “Ordinary People” filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını kazanarak Hollywood’daki yerini sağlamlaştırmıştı.

Ölüm sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Redford’un vefatı sinema dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

89 yıllık hayatına sayısız ödül, unutulmaz filmler ve prestijli Sundance Film Festivali’ni kazandıran Redford, sanat dünyasında silinmez bir iz bıraktı.