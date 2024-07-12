Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki bölgelerde operasyonlara devam ediyor. 

Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir? İşte Kemal Memişoğlu'nun biyografisi Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir? İşte Kemal Memişoğlu'nun biyografisi

Bakanlığın sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." cümlelerini paylaştı.

Editör: Engin Keskin