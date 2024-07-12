Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki bölgelerde operasyonlara devam ediyor.
Bakanlığın sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." cümlelerini paylaştı.
Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz. 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi… pic.twitter.com/ZNK5AjDB2c
Editör: Engin Keskin