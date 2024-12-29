İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusuna hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanan olduğu bildirildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze soykırımını Lübnan'ın ardından Yemen ve Suriye'ye taşımanın peşinde.

İşgal güçleri, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye topraklarına çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Son olarak İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanan olduğu bilgisine ulaşıldı.

Gözlemevi, saldırıda şehrin kuzeydoğusundaki Adra yakınlarında yer alan Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığını belirtti.

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