Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 3.7, merkez üssü ise Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi olarak duyuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise farklı veriler paylaştı. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü 3.9, merkez üssü ise Silivri açıkları olarak kaydedildi.

Can kaybı veya hasar bildirilmedi

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak özellikle Silivri, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü gibi bölgelerde vatandaşların sokağa çıktığı gözlendi.

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