İstanbul TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde, bir öğrenci servisinin devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar var

İlk belirlemelere göre kazada yaralı öğrenciler olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, kazazedeler ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ekipler seferber oldu

İtfaiye ekipleri, devrilen serviste sıkışan öğrenci ve personeli çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Kazanın meydana geldiği bölgedeki trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Kaza saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Edirne yönüne giden 34 AP 5708 plakalı hafif ticari araç, içerisinde 20 öğrenci olan 34 LAU 743 plakalı öğrenci servisine arkadan çarptı. Kaza nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servisi, bariyere çarparak devrildi. Hafif ticari araç ise sol taraftaki bariyere çarparak durabildi.

20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde serviste görevli olan hostes ve 9 öğrencinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralı olmayan 11 çocuk da tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. Devrilen minibüsün vinç ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.