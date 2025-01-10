Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.9 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntı İstanbul ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi.

Deprem, saat 12:24 civarında gerçekleşirken, bölge sakinleri kısa süreli bir panik yaşadı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, özellikle İstanbul’un kıyı bölgelerinde sarsıntıyı hissettiklerini ifade etti.