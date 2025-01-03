İzmir'in Anadolu Caddesi'nde Merkez istikametine doğru Soğukkuyu katılım mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alınırken, araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Trafik yoğunluğu oluştu

Olay yerinden geriye doğru trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Bu yoğunluğun son noktası Kayıkhane mevkiine kadar uzanıyor. Trafik akışının hızlanabilmesi için yol çalışmaları devam etmekte.

Alternatif güzergah uyarısı

Anadolu Caddesi güzergahını kullanacak olan sürücüler, yaşanan bu sıkışıklığa dikkat etmeli ve alternatif yolları tercih etmelidir. Yetkililer, kazadan etkilenen alanda yapılacak çalışmalara bağlı olarak trafiğin düzelmesinin zaman alabileceğini belirtiyor.