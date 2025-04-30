Bayraklı Büyük Tünel'de Bornova yönünde zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılma çalışmaları sürerken, bölgede 1 km'lik yoğunluk oluştu.

Bayraklı Büyük Tünel'de zincirleme kaza: Trafik aksadı

İzmir'de Bayraklı Büyük Tünel içerisinde, Bornova istikametine doğru seyreden araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, güvenlik ekipleri bölgeyi trafiğe karşı güvenli hale getirdi.

Sağ ve orta şerit açık, trafik yoğunluğu 1 kilometre

Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, araç geçişi sağ ve orta şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda trafik yoğunluğu yaşandığını bildirirken, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Araçlar yol dışına alınıyor

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ekipler, kaza yapan araçları yol dışına alma çalışması yürütüyor. Trafik ekipleri güzergâhtaki sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, alternatif güzergâhların kullanılması öneriliyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri'nin yaptığı açıklamaya şöyle;

OTOYOL ÜZERİNDE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI! Otoyol üzeri Bayraklı Büyük Tünel içerisinde Bornova istikametine doğru zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış, araçları yol dışı yapma çalışması devam etmektedir. Bu noktadan geriye doğru 1 km trafik yoğunluğu mevcut olup trafik akımı sağ ve orta şeritten sağlanmaktadır. Güzergahı kullanacak olan sayın yol kullanıcılarımızın bilgisine sunulur.