İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Zafer Mahallesi'nde öğleden sonra saat 13.15'te başlayan orman yangını, hızla yayılarak büyümeye devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda başladı ve kısa sürede büyüyerek kontrol altına alınamadı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi yangınla mücadele için seferber edildi.



Ekipler, yangının yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangının büyümesi önlenebilirken, rüzgarın da etkisiyle zorlu bir mücadele veriliyor.

Yangın bölgesinde yaşayan halkın güvenliği için de önlemler alınırken, yangının sıçrama riskine karşı çevre bölgelerde de tedbirler alınıyor.