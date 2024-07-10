İzmir Çankaya'da Mimar Kemalettin caddesinde bulunan Yücelhan’ın girişinde bulunan bir tekstil deposunda yangın çıktı. 14.00 sularında meydana gelen yangında, binanın ikinci katında bulunan vatandaşın açıklamasına göre olay aniden gerçekleşti.

Son alınan bilgilere göre dumandan etkilenenler çoğunlukta.

Ağır yaralanan bir vatandaşın olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilirken, hafif yaralıların ayakta tedavisi devam ediyor. 1'i ağır 14 yaralı hastanelere sevk edildi. Emniyet yetkilileri yangının sebebini araştırmaya devam ediyor.

Muhabirimiz Turgay Kılıç bölgeden bilgileri aktardı.