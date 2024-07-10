İzmir Çankaya'da bulunan Yücelhan’ın girişinde bulunan bir tekstil deposunda yangın çıktı. 14.00 sularında meydana gelen yangında, binanın ikinci katında bulunan vatandaşın açıklamasına göre olay aniden gerçekleşti.

Önce klima patladığını sandıklarını ifade eden vatandaş, binadan çıkmak isterken kapıyı açtıklarında yoğun duman ile karşılaştıklarını açıkladı. "Bir baktım ikinci katta pencerenin oradan dumanlar yükseldi. Klimamızın patladığını düşündük. Ondan sonra baktık aşağıdan duman geliyor kapıya yöneldik baktık, kapıyı açtığımız gibi zaten simsiyah dumanlar geldi. Kapıları kilitledik, camları açtık, inemedik en son itfaiye yardım etti ve bizi indirdi. Alt katta durumu kötü olanlar vardı, arkadan alt kata atlayanlar vardı. Durumları nedir bilmiyoruz ama gözümle gördüm çoğunu" ifadeleri ile olayı anlattı.

Son alınan bilgilere göre dumandan etkilenenler çoğunlukta.

Ağır yaralanan bir vatandaşın olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilirken, hafif yaralıların ayakta tedavisi devam ediyor.

Muhabirimiz Turgay Kılıç bölgeden bilgiler aktarmaya devam edecek...