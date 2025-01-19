Sabuncubeli Tüneli’nde gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmaları nedeniyle otoyolun her iki yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çalışmaların yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanırken, sürücüler eski Manisa yolunu kullanmaya yönlendirildi.

Tünel trafiğe kapatıldı

Otoyol üzerindeki Sabuncubeli Tünelleri’nde başlatılan ışıklandırma çalışmaları, trafik akışını etkiledi. Yetkililer, çalışma süresince hem İzmir-Manisa hem de Manisa-İzmir yönlerinin trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Trafik eski güzergâha yönlendirildi

Tünel trafiğe kapalı olduğu süre boyunca, sürücüler için alternatif güzergâh olarak eski Manisa yolu kullanıma açıldı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını ve çalışma boyunca trafik işaret ve levhalarına uymalarını tavsiye etti.

Planlanan çalışma süresi ne kadar?

Işıklandırma çalışmalarının yaklaşık 1,5 saat içinde tamamlanması öngörülüyor. Yetkililer, bu süre zarfında tünel güzergâhını kullanmayı planlayan yol kullanıcılarını alternatif rotaları değerlendirmeleri konusunda uyardı.